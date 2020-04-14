逾六成A股企業預告Q1業績差 手機產業則逾半報喜

A 股進入年報及第一季業績公布旺季，截至 4 月 13 日止，滬深兩地市場共有 1067 家上市公司揭露第一季業績預告，其中逾六成公司預告將出現虧損、預期純益衰退等，而首度出現虧損的企業達 220 家。

不過與手機相關的產業鏈有 81 家上市公司，目前有 32 家公布業績預估，當中有 19 家公司業績告捷，比重逾 50%。

根據數據顯示，在 1067 家預告業績的公司中，業績下滑逾 100% 的公司高達 301 家，純益衰退超過 1000% 的公司則有 23 家，其中衰退幅度最高的是安控科技 (由盈轉虧)，高達 49 倍。

若從預估虧損的金額來看，虧損金額最高的前三名公司暫時為新華聯、ST 利源、冀東水泥，虧損金額分別為人民幣 3.5 億元、人民幣 3.3 億元和人民幣 2.9 億元。

目前逾千家揭露業績預告的公司中，有 394 家提到受肺炎疫情影響，而 640 家業績下滑公司中，逾 300 家企業提到「疫情影響」，比重逾 46%。

這些業績受到肺炎疫情影響較大的公司，理由多數提到延後復工，主要是自身及產業鏈上下游均延長復工時間，物流受阻，導致業務進度停滯或減緩，因此影響第一季業績。

不過，手機產業鏈表現大多不俗，在預告業績的 32 家公司中，19 家業績告捷的企業，當中歌爾股份、立訊精密、長盈精密、卓勝微、鵬鼎控股等 13 家業績預估成長；星星科技、藍思科技、精研科技、勝利精密等 4 家公司轉虧為盈；東山精密、長信科技則是略為成長。

但也有部分供應商業績不佳，如當升科技、信維通信、碩貝德、精測電子等 7 家公司第一季度業績預估衰退；欣旺達、卓翼科技等 3 家公司首度出現虧損；三環集團、智動力則是業績略為衰退。