中國證券業出巨獸？傳中國中信證要併中信建投

中國證券業周二 (14 日) 午後傳出中信證券將與中信建投合併，在消息傳出後，中信建投一度急拉至漲停，中信證券則拉升至 6.5%。中國兩大券商合併，市場認為中國產業的整併風已傳到證券業。

資料來源: 東方財富網, 中信建投股價即時走勢

資料來源: 東方財富網, 中信證券股價即時走勢

而兩家中信字頭的券商傳出合併，也帶動證券類股走勢，招商證券、國金證券、華鑫證券均大漲逾 3%。

中信建投前身為華夏證券，在 1992 年與國泰證券、南方證券喻為中國證券業的三大「航母」，華夏背後大股東為中國五大公股行庫，而重要管理層大部份由工行出身人士擔任。

不過在進入 2000 年，這三大「航母」因投資失利，分分被接管，華夏證券則由中信集團旗下的中信證券出面整合。最後由中信證券和中國建銀投資成立中信建投，其中，中信證券持股比重達 60%、中國建投持股 40%。

但之後中國法令改變，中信證券將絕大部份的股票轉讓給北京國管中心，隨後再經歷中信建投赴 H 股掛牌，中信證券股權已降至約 5%。

根據中信建投年報顯示，北京國資管理中心持股中信建投 35.11%，為最大股東；中央匯金持股 31.21%，為第二大股東；香港中央結算代持 10.71% 排在第三。

這次整併最有可能的方式之一就是中信證券再從北京國管中心或是中央匯金買回中信建投股份。

截至目前，中信證券與中信建投對於市場傳言不表評論。兩家公司高階主管與員工均表示沒有聽說合併一事。