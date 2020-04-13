疫情重創全球需求 中國第二季出口恐下滑20%

據《彭博》報導，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情導致全球需求下降，經濟學家預估中國 3 月份的進口及出口額皆將下滑 10% 以上，且貿易衰退的情況恐將延續至第二季。

去年由於受到中美貿易戰、以及全球需求不振的影響，導致中國的對外貿易持續低迷。今年由於肺炎疫情的爆發，導致 2 月份的出口額年減 17.2%，創下自 2012 年以來最差表現。

中國進出口貿易額 (圖：Bloomberg)

澳盛銀行經濟學家 Betty Wang 表示，歐、美等國為中國主要的出口市場，而受到疫情的衝擊，預期這些國家將陷入經濟衰退，並可能導致中國於第二季的出口額呈現兩位數百分比的下滑。

此外，瑞銀經濟學家 Ning Zhang 預估，由於美國、歐洲、日本及部份新興市場國家皆面臨經濟衰退的風險，預估中國於 4 月至 6 月的出口額將下滑 20%。麥格理經濟學家 Larry Hu 則預期 2020 年全年出口額將下滑 13%。

根據世界貿易組織 (WTO) 所預估的「樂觀情境」，2020 年全球貿易量將下滑 13%，衰退幅度大於 2009 年金融海嘯時期的 12%。而根據 WTO 預估的「悲觀情境」，衰退幅度恐將高達 32%。

全球貿易量 (圖：Bloomberg)

根據中國商務部統計數據，大部份的出口商已在 3 月 30 日恢復了超過 70% 的產能，但卻面臨了訂單取消的威脅。

另外，儘管各國政府為了減輕疫情的衝擊，已採取大規模的刺激政策，但卻沒有跡象顯示疫情已達到高峰。經濟學家預估中國第一季 GDP 恐將衰退 6%，儘管第二季經濟有望回升，但復甦的速度仍取決於貿易回溫的狀況。

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