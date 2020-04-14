盤前財經大事搶先讀2020年04月14日

今日操盤前瞻

中國 3 月進出口

印尼央行利率決策

法說會: 可成、威潤

規模還會更大？川普爆料：OPEC + 計劃減產 2000 萬桶

美國總統川普週一 (13 日) 爆料，OPEC+ 計畫減產規模達到 2000 萬桶，而不是目前宣布的 (近) 1000 萬桶。閱讀全文...

史上最大違約潮來襲？小摩上調抵押貸款標準

資產規模為全美最大的摩根大通銀行 (JPMorgan)(JPM-US)，本週開始上調多數新房貸的借貸標準，藉以減緩因 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情破壞所引發的借貸風險，此舉也凸顯目前銀行業所面臨的龐大壓力。閱讀全文...

傳 3 奈米廠進度延後 台積電：採購招標依進度進行

晶圓代工廠台積電 (2330-TW) 昨 (13) 日傳出，受到疫情因素影響，晶圓廠 18 廠的五、六期招標工程將延後決標，影響 3 奈米製程進度，對此，台積電回應，18 廠的五、六期相關採購招標作業，及 3 奈米進度均照計畫進行中。閱讀全文...

股災引爆恐慌性賣壓 Q1 證交稅收 277 億元 年增近 5 成

新冠肺炎疫情導致全球股市大跳水，台股成交值意外爆大量，3 月證交稅實徵淨額 124 億元、較去年同期大增 6 成；累計前 3 月實徵淨額 277 億元、年增幅將近 5 成，創 2005 年首季新高紀錄。閱讀全文...

外資和自營商賣超逾百億元 僅投信連 8 買苦撐行情

台股昨 (13) 日以小跌開出後一度拉回紅盤上，但仍不敵短線漲多後的賣壓，終場以 10099.22 點作收，小跌 58.39 點，成交量續縮至 1183.58 億元，其中，外資、自營商持續站在賣方，僅投信苦撐行情，法人認為，313 缺口要突破，仍有待一段時間整理後突破。閱讀全文...



