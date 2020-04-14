巧新新單新產能挹注 營運可望觸底反彈

國內鍛造輪圈大廠巧新 (1563-TW) 去年稅後純益 6.23 億元，每股純益 3.2 元，創 7 年新低，不過，巧新指出，隨著新產能開出且陸續通過多家品牌車廠主要客戶認證，今年可望有效提升毛利率和獲利；法人看好，巧新獲新單且有新產能加入，營運可望觸底反彈。

巧新去年全年合併營收 58.92 億元，年減 10.5%，營業毛利 13.43 億元，年減 33.76%，毛利率大幅下滑 7.99 個百分點至 22.79%，營業利益 7.56 億元，年減 32.69%，營業利益率下滑 4.22 個百分點至 12.82%。

巧新表示，訂單和出貨仍有良好表現，不過，因擴廠及鋁價下跌因素影響吃掉獲利，其中，屏東擴廠初期認列相關成本與費用 3526 萬元，並提列鋁價跌價損失多達 2.8 億元，若排除非生產因素成本影響，全年毛利率仍有 28%。

巧新強調，未來隨著新舊產品組合優化、新產能開出且陸續通過多家品牌車廠的主要客戶認證，將提升學習曲線，同時，雲林、屏東各生產基地產能配置彈性調整效益逐步展開，有機會提升獲利。

雖然近來新冠肺炎疫情對全球新車銷售市場短期有壓，不過，巧新仍審慎看待後市，營收比重超過 75% 的鍛造鋁合金輪圈訂單未遭取消，甚至部分客戶有加速出貨的要求，加上今年新增富豪汽車 (Volvo) 的 XC60 休旅車和 S60 高階轎車的新輪圈訂單，台灣雲林生產基地維持高達 80% 的產能利用率。