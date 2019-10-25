投資不利？彭博：軟銀計畫減記願景基金至少50億美元

日本軟銀集團 SBG(9984-JP) 由於投資對象面臨嚴峻的經營考驗，週五 (25 日) 股價在早盤時一度較上個交易日下挫近 2.7% 或 109 日圓，最後收在 4017 日圓下跌 1.23 %。

軟銀集團股價在 25 日的東京股市，於早盤時一度下挫 109 日圓，來到 3958 日圓，PBR 也幾乎快跌破一倍。過去該公司也曾經數度經歷類似的苦難，而當時也都以買進自家股票的方式來脫離困境。

現在的軟銀集團，正面臨支出的不斷膨脹。該集團投入大量資金的全球最大辦公室共享業者 WeWork，由於陷入嚴重的資金調度問題，目前營運前景不明。為了支援 WeWork，軟銀集團又決定投入約 1 兆日圓資金，試著透過股票及公司債的方式來拯救。

(圖片：Investing.com)

根據《彭博社》報導，由於對 Uber(UBER-US) 及 WeWork 的投資失利，軟銀集團旗下願景基金 (Vision Fund)，計畫至少將減計 50 億美元。

SBI 證券的高階分析師森行真司表示，有多數的市場人士認為「若考慮資金用途的優先順序，目前買進自家股票的可能性低」。

然而，若說手頭真的緊到無法買進自家股票，似乎也沒有這樣的可能性。目前資金主要來源的保留盈餘，在 2019 年 6 月底時還有 6.12 兆日圓。和一年前相比，增加約 1.6 兆日圓。手中現金也有 2.93 兆日圓，增加逾 2000 億日圓。可換成現金的高流動資產，更是多到不勝枚舉。有投信公司的高層表示「買進自家股票有強大的宣示效果」，而軟銀集團過去也有類似的成功經驗。

2016 年 2 月，由於美國 SPRINT(S-US) 的經營不善，軟銀股價幾乎快跌破 2000 日圓。而在當時，孫正義突然宣布將買進 5000 億日圓上限的自家股票，股價在幾天時間內就回彈到逼近 3000 日圓水準。就有大型券商的分析師表示，若對未來發展沒有強烈展望，是無法作出如此判斷的。

2019 年 2 ~ 5 月間，軟銀集團也在自家股票的買進投入 6000 億日圓。平均買進價格達 1 萬 700 日圓，若考慮之後所實施的股票分割則約為 5400 日圓，而時價 (2019 年 10 月 24 日時，報 4067 日圓) 則約低了 2 成左右。

還有孫正義也可能為了洗刷 PBR 快跌破一倍的汙名，趁自家股價下挫的時機來買進攤平，也是很可能採取的作法。

然而就算軟銀集團的股價成功救回，還是難以解決投資人對軟銀投資眼光所抱持的疑問，還有公司財務方針等諸多疑慮。

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