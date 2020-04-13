市場好難測 專家教你母子基金投資法提高勝率

近年全球黑天鵝潛伏，造成金融市場波動劇烈，該怎麼辦？法人建議，不妨採用母子基金投資法，因應詭譎多變的環境，可以省下選股、選時的心思與功夫，提高中長期的勝率。

傳統投資理論，影響投資報酬率的因素有三：一是選股策略、二是買賣時點、三是資產配置。第一金投信認為，市場詭譎多變下，遵循傳統方式做資產配置的投資人，容易錯過漲跌的機會點，因此投資策略應該參考大水庫理論，透過「母子基金」帳戶的操作方式，能夠幫助投資人，有序掌握投資機會，特別適合手握大筆閒置資金或需要進行中長期退休規劃的投資人。

母子基金投資方式很簡單，第一步是先把資金投入屬性較穩健的基金，如：貨幣市場基金、投資等級債券基金，以此作為母基金。第二步，從母基金中，定期定額扣款投資屬性相對較積極的子基金，如：AI 人工智慧、機器人、金融科技、精準醫療、水電瓦斯等主題式基金，或者單一國家股票基金。

第三步是設置子基金的停利點、扣款方式，如：子基金停利目標 20%，達到時就贖回，資金轉進母基金；而虧損達 20% 時，提高扣款金額一倍，藉此大幅增加持有基金的單位數，等到市場反彈時，回復速度也會跟著加快，待市場跌幅收斂後，再調整回原先的扣款金額。

第一金台灣貨幣市場基金經理人鄭純淑表示，貨幣市場基金主要投資國內短期票券、有價證券，及存放銀行、承作附買回交易等，收益穩健度較高、風險控管嚴謹、流動性較佳，尤其面對全球低利率的環境，適合作為資金停泊的主要工具，在「母子基金」帳戶的操作上，能夠有效發揮「大水庫」的作用。

子基金部分，第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰建議，AI 人工智慧產業中長期發展趨勢明確，尤其是本次疫情中扮演重要角色，如：機器人運送物資、AI 運算力協助疫苗開發、遠距醫療與數位支付降低接觸感染風險等，因此，預期在疫情降溫後，將優先吸引資金回流。在本波股災衝擊下，投資價值浮現，可作為子基金的首選。