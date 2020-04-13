偏光片吃緊 特定品項最大漲幅10%

武漢肺炎疫情 (COVID-19) 在全球未見趨緩，日、韓偏光片廠的生產受到影響，導致全球偏光片供應緊俏，而中國國產偏光片龍頭三利譜內部人士透露整體平均漲幅介於 3%～5%。

該人士表示，目前不同偏光片產品型號市場漲價幅度不一，甚至部分供需緊俏的產品型號漲價幅度在 5%～10%。至於漲價的原因，一方面是各項成本均上揚，另一方面則是薄型產品生產效率肯定不如厚的，在產品走向輕薄化後，導致供應更緊縮，國際大廠也是遇到相同情況。

CINNO Research 指出，如果只考慮偏光片產能因素，2 月中國低開工率可能會影響 2020 年偏光片 2% 的供應量。CINNO Research 曾在 2019 年底預估，2020 年全球偏光片的供需比為 7%，略微低於 8% 的供需平衡參考線。若產能再減少 2%，今年全球偏光片的供需將繼續維持 2018 以來連兩年的供不應求的情況。

偏光片價格變動，下游面板廠也在積極因應。TCL 華星透露，目前偏光片產品價格依市價定價，若市場價格上漲，TCL 華星將積極與上游供應商就價格事宜進行談判。不過，因偏光片成本佔整個液晶面板成本約 10%，即使偏光片價格上漲，對面板的整體成本影響不大。

(圖片: AFP)

受到肺炎疫情的影響，中國春節假期延長，企業停工期拉長，使得勞動力相對密集的偏光片稼動率低迷。同時，中國各地因封城、封省高速公路設置關卡使得物流運輸時程大增，或遭阻斷，依賴進口的原材料堆放在港口，使得原物庫存緊俏。

中國解禁管制，從 2 月底中國各地區開始逐步復工，在 3 月初除湖北外，接近全面復工。但在考量到 2 月訂單堆積的情況，3 月及 4 月偏光片的供應量仍偏緊俏，不過緊俏情況後續會逐步紓緩。

CINNO Research 認為，肺炎疫情在全球爆發，終端需求的不確定性增加。一方面，全球體育賽事絕大部份暫停，甚至取消，連東京奧運也延後一年，這將衝擊電視需求。不過，也因為疫情爆發，越來越多的地區選擇遠距辦公及網路教學，則有利於 NB、平板等電子產品。所以整體偏光片供需情況，則需要再觀察。