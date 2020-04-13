從超眾及南電 找Q2選股心法

在中國大陸逐漸復工之後，歐美疫情爆發又為台廠帶來另一波衝擊，萬寶週刊王榮旭分析師表示，這時尋找第二季業績勝過第一季的股票，股價漲勢才會有續航力。

市場聚焦本周台積電法說 第二季威脅在歐美市場

萬寶週刊王榮旭分析師表示，3 月個股營收已經全數公布，接著第一季財報將陸續出爐，本周的重頭戲在於台積電法說會，聚焦在第二季的展望會遠大於第一季的財報。

歐美疫情比中國還要晚爆發，歐美封城之後的負面效應，會顯現在第二季的業績上面，估計美國第二季 GDP 衰退的幅度可能超過三成，失業人數更會大幅暴增，不少公司歐美訂單可能會下修甚至是急凍，股價拉回的壓力自然不小。

ABF 載板、散熱模組與防疫股 Q2 業績可望續強

萬寶週刊王榮旭分析師表指出，這時，資金會尋找第二季業績比第一季成長的股票，反彈續航力才會比較強。例如 ABF 載板的欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)，載板需求暢旺，營運也有機會比第一季顯著成長。

載板主要的需求來自於 5G 基地台、雲端伺服器以及遊戲機的帶動，使高速應用的需求爆發，ABF 新增的產能在今年上半年是有限的，而下半年 intel 將推出新的平台，載板的訂單能見度已經看到 Q3。

欣興年底每股淨值為 31.75 元，目前本淨比只有 1.1；南電每股淨值 46.6 元，本淨比 1.2。目前欣興與南電的本淨比差不多，但 EPS 增長幅度則是南電比較大，估計南電去年 EPS 0.48 元，今年將成長到 2~3 元；欣興 EPS 則估計從去年 2.24 元成長到今年的 2.5~3.5 元。因南電應用在網通、伺服器產品比重比較高，欣興不少的終端應用在手機，所以南電可享受比較高的本益比。

另外，散熱模組股王超眾 (6230-TW)，因為 NB 以及伺服器需求成長，第二季的營運也可望升溫，籌碼也比較具有優勢，股價領先大盤且已經逼近前波高點。而中低價的散熱模組的力致(3483-TW) 以及的建準(2421-TW)，比價空間拉大。

力致主要產品是 NB 的散熱模組以及風扇，主要銷售地區又以亞洲為主，受到歐美疫情負面的影響有限，反而在 NB 熱賣的情況之下，第二季的業績看升。

建準的營收比重以 IT 散熱風扇最高，也受惠 NB 的熱賣，加上近年切入伺服器、網通甚至中國的 5G 基站應用，未來潛力不可以小看。

在新冠肺炎疫情一直無法平息的情況下，口罩股恆大 (1325-TW) 以及耳溫槍控制晶片紘康(6457-TW)，第二季業績可望續強，股價也同創新高。同時可以留意耳溫槍製造廠泰博(4736-TW)、豪展(4735-TW)，以及熱映(3373-TW)，第二季單月的營收也都可望再戰新高。

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