合晶4月營運續揚 看後市需求5月後較明朗

矽晶圓廠合晶 (6182-TW) 農曆春節以來受惠肺炎疫情轉單，6 吋以下產能全線滿載，出貨量大增，8 吋市況也在 CIS、工業等需求帶動下，逐步回溫，4 月需求優於第 1 季，目前訂單能見度可看至 5 月，不過受到疫情影響，後市需求得待 5 月後才會較明朗。

由於中國 6 吋以下晶圓廠數量不少，受肺炎疫情影響，晶圓廠憂心拿不到足夠矽晶圓，為分散風險，農曆春節後，合晶台灣廠明顯感受到中小尺寸矽晶圓強勁轉單力道，推升楊梅廠、龍潭廠產能全線滿載，出貨量大增，也因需求熱絡，合晶第 1 季調漲 6 吋以下矽晶圓接單價格，漲幅約 5% 內。

合晶 8 吋需求方面，受惠 CIS、工業、車用與屏下指紋辨識等應用帶動，市況逐步回溫，今年第 1 季價格較去年第 4 季稍低一些，但已止跌回穩；鄭州 8 吋廠年後復工後，產能利用率已逐步回升，近期也取得許多認證，推升出貨動能。

合晶表示，目前訂單能見度看至 5 月，4 月需求也優於第 1 季表現，但目前仍在觀望疫情後續發展，後市需求得待 5 月後，才會較為明朗。

合晶 3 月營收 6.26 億元，月增約 13%，年減 16.08%，創近 9 個月新高；第 1 季營收 17.33 億元，季減 0.74%，年減 19.36%。