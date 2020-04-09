淘帝-KY推新電商品牌迎Q2旺季 營運加溫

中國前 10 大童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 3 月營收強勁彈升，反映旗下門市和供應鏈復工進度良好，及門市來客數回升，淘帝表示，旗下 90% 經銷商已拓展微信、直播平台等多元線上銷售，電商布局效益正逐漸發酵，第二季是傳統旺季，將推出電商品牌「Mini Topbi」，搶攻中國五一長假、六一兒童節消費商機，營運動能加溫。

淘帝 3 月合併營收 3.37 億元，月增 11622.76%，年減 42.84%，第一季合併營收 8.65 億元，年減 35.58%。創 2013 年第 2 季以來單季低點。

淘帝強調，由於與旗下各省代理商長期維持緊密合作，有效即時掌握訂單出貨狀況和庫存水位，並調配生產供應鏈供貨推當季暢銷童裝款式，隨著旗下門市與供應鏈復工進度良好、門市來客數回升，3 月營收動能明顯回穩。

淘帝旗下已有高達 90% 經銷商積極開展線上銷售，接下來將推出的電商品牌 Mini Topbi，將以全電商產品的定位細分市場，預計電商銷售比重將從第一季的 12% 進一步提升。

展望第二季，淘帝維持審慎樂觀看法，由於提前擴大春季童裝促銷活動，有效消化旗下代理商整體庫存，並保持在健康庫存水位，隨著旺季報到，正加速童裝訂單出貨，營運保持良好成長動能。