富邦媒擬配息8.5元 創歷年次高

國內大型電商業者富邦媒 (8454-TW) 今 (31) 日召開董事會，通過去年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利 8.5 元，略低於去年，仍創歷年次高，配息率達 85%，以今日收盤價 383 元計算，現金殖利率約 2.2%。

富邦媒去年稅後純益 13.94 億元，每股純益 9.95 元，獲利年減 3.85%，仍寫次高，其中，第四季稅後純益 4.2 億元，年增 5.3%，每股純益為 2.99 元，同創單季次高紀錄。

進入 2020 年後，在宅經濟效應發酵下，富邦媒營運續揚，前 2 月合併營收 98.8 億元，年增 26.3%。

富邦媒表示，近幾年 momo 積極深耕品牌合作，超強品牌力反應於業績表現上，前 100 品牌業績占比已達 43%，今年將更積極拓展流行精品類，包括第一季已迎來 Roots、lesportsac、NBA、MLB 和 iRoo 等品牌進駐。

除了擴大商品多樣性，富邦媒持續思考延伸會員服務的範疇，以鞏固市占率，例如，momo 會員消費滿 5000 元次月 MyMusic 音樂免費聽，目前累積開通人數約達 3.5 萬人，而台灣大全台近 800 家門市均提供取貨便利服務，momo 聯名信用卡則是提供 5% momo 幣回饋無上限，藉由集團資源強化競爭力。