樺漢Q1營收登同期新高 瑞祺電改寫單季歷史次高

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收 65.35 億元，月增 25.8%、年增 4.9%；第一季營收 178.63 億元，季減 27.2%、年增 1.5%，雙創同期新高，其中，子公司瑞祺電更改寫單季歷史次高紀錄，表現最亮眼。

以樺漢各個子公司表現來看，網安設備廠瑞祺電 (6416-TW) 在客戶大舉追單下，月營收 4.75 億元，也創同期新高，月增 38.5%、年增 24.7%，第一季營收 12.68 億元，創歷史次高、同期新高，季減年增 40.6%。

半導體設備廠帆宣 (6196-TW) 雖然 3 月營收 18.19 億元，月增 9%、年增 8.9%，表現回穩；但在疫情影響下，第一季營收 54.98 億元，季減 17.2%、年減 4.4%。

而沅聖 (6638-TW) 受到客戶調整供應鏈策略影響，3 月營收 1.73 億元，雖然月增 114%、年減 79.4%；第一季營收 5.47 億元，年減 70.5%。

而相較樺漢先前在法說會預估第一季營收年減 4-6%，金日公告營收優於預期，而針對獲利率，經營團隊預估，毛利率略增、營益率持平。