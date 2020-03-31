〈樺漢法說〉去年Q4獲利創高年增逾二成 全年EPS 13.22元

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (31) 日召開法說會，並公告去年財報，第四季稅後純益 3.7 億元，季增 4.8%、年增 20.7%，每股純益 4.49 元歷史新高；但全年受到認列贖回可轉債費用影響，稅後純益 10.8 億元，年減 1.3%，每股純益 13.22 元。

樺漢去年第四季營收 245.43 億元，季增 18.9%、年增 4.5%；毛利率 23.5%，季減 0.5 個百分點、年增 3.3 個百分點；營益率 4.9%，季增 0.7 個百分點、年增 0.5 個百分點，稅後純益 3.7 億元，季增 4.8%、年增 20.7%，每股純益 4.49 元。

樺漢去年營收 815.06 億元，年增 18.2%、毛利率 23%，年增 0.9 個百分點、營益率 4.1%，年減 0.1 個百分點，稅後純益 10.8 億元，年減 1.3%，每股純益 13.22 元。

樺漢去年第四季受惠品牌業務營收、毛利率同步攀升，加上 ODM 業務進入季節性旺季、高毛利率的家庭安防產品需求暢旺，單季營收、獲利以及每股純益創下歷史新高。

不過，樺漢去年上半年因 ECB 及 CB2 持有人提前贖回，認列 2.24 億元贖回費用，加上新台幣兌美元與歐元升值，也產生兌換損失侵蝕獲利，樺漢表示，若扣除 ECB/CB2 提前贖回認列費用，去年每股純益應為 15.41 元。