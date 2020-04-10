經濟部公布首波外送國家隊名單 平台降抽成費、外送費

經濟部今 (10) 日公布首波參與餐飲、零售補助計畫的平台業者，共計 5 家業者，皆提出餐飲、零售業者免上架費，並降低運送費、抽成費用至 5-15%，希望藉由外送服務，提升國內餐飲業營收，但國內兩大龍頭外送業者 UberEats、Foodpanda 首波並未提出申請。

經濟部今公告 5 家外送平台業者名單，分別是賽米資訊 (cutaway)、有無科技 (有無外送)、專聯科技 (foodomo)、樂排 (inline) 及全球快遞等，其中 3 家為本土業者，2 家為本土與外資合作業者。

據了解，經濟部所公布的 5 家外送平台業者皆提出免上架費，其中 cutaway、有無外送、foodomo 宣布降低抽成費，從過去 25-35% 降至 15%，inline 則維持 5%，而全球快遞則降低運送費，從每趟 100 元降至 75 元。

經濟部 1 日提出餐飲、零售補助作業要點計畫，分別編列 1.65 億元、1 億元經費，合計 2.65 億元，預計協助 1.1 萬家餐飲業者導入外送服務、1000 家零售業者在購物平台上架及電商網站建置，其中餐飲業每家補助上限為 1.5 萬元，零售業每家最高補助上限則為 10 萬元。

經濟部強調，將以首次導入外送、上架電商服務業者為補助對象，協助產業數位轉型，補助將由外送平台先行代墊給業者，再由平台業者向經濟部申請補助，以節省餐飲業者手續。