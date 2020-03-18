消費結構轉變 外送平台搶當餐飲新霸主

外送平台正悄悄朝餐飲品牌之路邁進，未來可能取代大家熟知的速食天王，成為台灣餐飲界的新霸主。《財訊》報導指出，隨著消費習慣結構性轉變，外送平台不僅衝擊傳統通路，顛覆我們所熟悉的餐飲業態，也持續擴大不需店面的虛擬餐廳影響力。



根據《財訊》報導，靠著匯聚成千上萬的餐飲店，foodpanda、Uber Eats、Deliveroo 戶戶送等外送平台已成為另類的餐飲品牌。以店家規模來看，相較於麥當勞在台約有 400 家分店，根據 foodpanda 統計，至今已有高達 5 萬家台灣餐廳在平台上架，已遠遠超越台灣麥當勞，許多餐飲業者都意識到不能再忽視外送崛起的趨勢。

共享廚房湁湁創灶創辦人李仁豪透露，現在申請 Uber Eats，排隊要兩個月起跳。Deliveroo 戶戶送香港暨台灣區總經理羅家聰也直言，現在主動找我們合作的餐廳，已經比我們業務出去找餐廳的家數要多得多了。

儘管外送平台抽成從 15% 至 50% 不等，餐飲業者還是爭相要在外送平台上架，根據《財訊》報導，foodpanda 日前公布，相較於 2012 年進駐台灣，2019 年每日訂單數量成長一千倍，平台會員人數已增加 35 倍，外送人員數提升超過 55 倍，合作餐廳夥伴成長 10 倍。2020 年 1、2 月業績相較於 2019 年 12 月，甚至有高達二至三成的增長，原本因為疫情影響，實體餐廳業績掉了近三成，但三個品牌的外送業績反而彌補了虧損。

根據《財訊》報導，餐飲業實體店面的投資金額昂貴，包括店租、裝修等，具有非常大的營運與資金風險，但若是在掌握消費者需求後，在既有的中央廚房開發虛擬品牌，會是比較低風險的作法。

先虛擬、再實體，成為餐飲創業的新模式，比較代表性的案例像是酷瑪經濟炒飯、發倆囍號、Lamigo、咚滋咚滋等，無論是新創業者或外送平台刻意培植的虛擬餐廳，成為餐飲市場的新業種，改變了消費習慣，也顛覆餐飲市場。