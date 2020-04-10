川普政府尋求以國家安全風險為由 取消中國電信在美營運許可

美國川普政府多個機構週四 (9 日) 向聯邦通訊委員會 (FCC) 提議，基於「不可接受的國家安全風險」，應該吊銷並終止中國電信美洲公司 (China Telecom Americas Corporation) 的經營許可。

美國司法部表示，司法部主導的調查發現，中國電信美洲公司未能履行 2007 年提供的保證書 (Letter of Assurance) 條件，而這是聯邦通信委員會授權中國電信的基礎。

週四向 FCC 發送這份文件的部門包括美國司法部、國土安全部、國防部、國務院、商務部和美國貿易代表辦公室。

這些機構表示，中國電信「很容易受到中國政府的利用、影響和控制」，而該公司的美國業務，「為增加中國政府資助的經濟間諜活動提供了機會」。

司法部國家安全事務助理總檢察長 John Demers 稱，由於國家及其人民比以往任何時候，都更加依賴電信網路，政府和專業通訊的安全及最隱私的數據，都需要使用信任的合作夥伴，才能確保美國電信系統的完整性。

司法部認為，中國電信美洲公司未能向美國政府提供用戶檔案存放的準確地點，也未能提供公司涉及網路安全行為的明確訊息。美國政府擔心，它可能幫助北京政府在美國開展惡意網路活動、竊取美國經濟訊息，及干擾美國通信等。

去年，美國 FCC 一致投票否決了中國移動 (China Mobile) 在美國提供服務的權利，原因是認為北京有可能藉此對美國政府進行間諜活動。

除此之外，美國針對中國電信行業的抵制，很大一部分是圍繞 5G 控制權進行。由於美國沒有與華為發展 5G 的直接對手，司法部長 William Barr 今年早前曾建議，美國直接取得歐洲公司諾基亞和愛立信的股權，但此一提議後來遭副總統 Mike Pence 否決。