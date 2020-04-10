歐美疫情擴散 緯穎Q2營收季增收斂 估降至10-15%

緯創 (3231-TW) 旗下伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 3 月營收衰退，美系外資出具報告指出，遞延訂單第 2 季可望陸續認列，但隨著歐美疫情擴散，第 2 季成長幅度也將收斂，估營收將落在 380-400 億元之間，季增約 10-15%，低於原先預估的 36% ，最快下半年回溫。

外資表示，緯穎 3 月受物流、資料中心伺服器安裝進度延期等因素影響，單月營收降至 108.69 億元，月減 8.34%、年減 9.71%，為近 2 年單月新低，今年第 1 季合併營收達 351.48 億元，季減 29.07%、年減 8.55%。

外資進一步指出，除大型資料中心客戶因疫情需求放緩，墨西哥疫情升溫、宣布緊急狀態，也影響緯穎當地產能，且墨西哥廠占緯穎生產比重 6-7 成，雖未停工、緯穎也透過全球其他產地支應，但仍阻礙了人員、物流運輸。

展望今年，美系外資認為，緯穎上半年受疫情衝擊較大，下半年受惠訂單遞延出貨，可望明顯回溫，加上主要客戶臉書、微軟等資料中心，擴大雲端資本支出計畫不變，去年又加入新客戶亞馬遜，下半年將迎來顯著成長，對緯穎仍保持買進評等，目標價給予 845 元，另一家美系外資也維持 840 元目標價。