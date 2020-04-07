網購買氣旺 富邦媒加碼推新服務 估業績可再成長

肺炎疫情持續蔓延下，富邦媒 (8454-TW) 今 (7) 日宣布，旗下通路 momo 購物網「週期購」服務需求暢旺，將進一步推出「週期購精耕計畫」，預計藉由帶來新客源，業績可較原服務推出初期再成長 3 倍，而團購網愛合購也統計，3 月網站總業績較 2 月大增 1.59 倍，較去年同期成長 2.46 倍，又以食品為掃貨大宗。

富邦媒指出，自去年推出「週期購」服務，近期在疫情影響下，居家日用、保養洗沐、飲食生鮮和保健食品類商品大受歡迎，服務上線至今，繳出月均訂單約 2,000 筆成績，有效鞏固固定客源。

富邦媒看好此商機，最新規劃「週期購精耕計畫」，亦即加碼指定商品 5% 回饋，藉此帶動新客，預計將較服務上線初期銷售成長 3 倍。

富邦媒進一步說明，週期購熱銷品類包括有尿布、衛生紙、洗衣精等，而食品類則顯示出兩大購買趨勢，包括需定期補貨的米汗水，以及生鮮直送的蔬果箱、雞蛋盒等。

愛合購指出，3 月份網站總業績較 2 月大漲 1.59 倍，較去年同期更翻了 2.46 倍，尤其食品是重點掃貨目標。

愛合購分析，自今年疫情爆發以來，已出現過兩波較顯著的囤貨潮，第一波是在 2 月初春節過後，另一波則是在 3 月中旬國內確診破百例前後，近期囤貨潮雖有趨緩，但許多熱賣的食品供應仍舊吃緊，第一季淡季不淡，業績甚至比第四季傳統最旺季還要旺。