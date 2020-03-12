瞄準網購高成長空間 創業家第3個電商平台上線

在武漢肺炎疫情重創內需多數行業態勢下，網購業者反而逆勢豐收，看準宅經濟發燒，創業家 (8477-TW) 今 (12) 日宣布， 100% 持股的新時代電商將推出專注運動戶外休閒的「運動市集」，成創業家旗下第 3 個電商平台。

宅商機持續發酵，創業家 2 月營收 4.16 億元，月增 8.34%、年增 55.24%，創同期新高，轉投資松果購物 (6740-TW) 營收則達 3452 萬元，月增 21.33%、年增 143.27%，也創新高。

在疫情刺激下，今年台灣電商滲透率可望加快，創業家看好市場需求，今日宣布推出旗下第三個電商平台「運動市集」，有別於生活市集、松果購物囊括各項生活日用與居家好物，運動市集則看準運動休閒市場的高潛力，以各類運動、戶外休閒商品作為發展核心，並廣徵台灣優質運動休閒供應商合作。

創業家說明，運動市集 1 月中試營運至今，每周營運持續成長，近 3 周皆繳出單周交易額突破百萬元的初步佳績，目標至今年底總商品數達 5 萬項，成商品數與運動等級最齊全的運動戶外休閒商品電商平台。

新時代電商進一步指出，電商市場雖近年來競爭激烈，但以整體零售業來看，仍有很大的發展空間，目前有許多待補足缺口，觀察發現台灣運動與戶外休閒商品的需求龐大，因此將運動市集定位為 B2B2C 模式，藉此兼顧商品的深度與廣度。

另外，新時代電商統計，近期因應武漢肺炎疫情，戶外出遊需求大增，目前最熱銷品類為戶外露營、運動小物、護目鏡，光是護目鏡已熱銷近 7500 支 。