〈陸股盤後〉美國放長假 上證失守2800 創業板指下挫逾2%

美股在進入長假前表現平平，而在全球肺炎疫情未緩和前，投資人也不願長抱股票，導致週五 (10 日) A 股出現獲利了結賣壓，三大指數均在月線反壓影響下走弱，而美國科技類股重挫，使得 A 股科技類股今日成為重災區，創業板指一口 氣回檔逾 2%，上證則失守 2800 點關卡。

盤面上，科技表現最差，連三日大漲的 RCS 概念股，則回檔重挫，多檔個股出現跌停，此外通信設備、半導體、電子製造等類股跌幅也較重。而保險、港口及生技等少數類股則逆勢收紅。今日 A 股上漲的個股只有約 500 檔，下跌則逾 3200 檔，當中則有近 40 檔跌停。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 1.04%，收報 2796.63 點；深證成指下跌 1.57%，收報 10298.41 點；創業板指下跌 2.37%，收報 1949.88 點。滬深兩市成交金額達人民幣 6721 億元，較前一個交易日小升約 3%。

今日因香港復活節假期，滬股通、深股通今日起暫停交易，直至下周二 (14 日) 恢復。

產業消息

發改委指出要推動城鄉融合發展，帶動地產類股逆勢上漲，京投發展、京漢股份出現漲停，南國置業大漲約 8%，東湖高新則勁揚逾 4%。

全球肺炎疫情仍嚴峻，中國醫療用品需求大增，生技類股表現亮眼，漢森製藥、衛信康、山河藥輔、未名醫藥、亞太藥業等均出現漲停，貝達藥業飆漲逾 9%，盤龍藥業、景峰醫藥則跳漲逾 7%。

在「5G 消息白皮書」的利多刺激下，連漲三日的 RCS 概念股今日出現獲利了結賣壓，佳都科技、東軟載波、銀之傑、號百控股等均出現跌停，彩訊股份則大跌 7.5%。

法人觀點

中國銀河證券表示，目前中國經濟正逐步恢復生產，在股市震盪中，投資人可進行中長線的佈局。當中可考慮逢低買進安全邊際較高的個股，以渡過近期波動的市場行情。但持股水位高的投資人則要留意疫情超出預期的發展，以及企業績不如預期所帶來的風險，在疫情不確定性較高時，不過度加碼是上策。

中國華福證券則認為，從技術分析來看，上證若能在 2800 點附近打底後，有機會穩定走揚。但在震盪打底期，投資人還是要保留一定的現金水位，以防意外發生。此外，A 股將進入年報入密集公布期，建議審慎選股，應避免買進高商譽、高質押的個股。