麗豐投入防疫領域 開發新冠病毒快篩檢試劑

連鎖美容集團麗豐 - KY(4137-TW) 表示，將開始投入開發新冠病毒快篩檢試劑，看好普生 (4117-TW) 旗下檢測試劑與抗菌蛋白 P-113 胜肽藥，決議投資普生 20.05% 股權，期望能開發全自動化儀器生產新冠病毒快篩檢試劑。

麗豐表示，普生是國內唯一通過體外檢測 (IVD) 第三類試劑製造認證廠，產品已獲得台灣 TFDA、歐盟 CE 等國際認證並銷售至 58 個國家，未來將與高雄醫學大學合作，共同投入研發新冠肺炎 (COVID-19) 快篩試劑。

麗豐已投資普生 20.05% 股權，未來雙方將擴大抗菌蛋白 P-113 獨家供應原料合作案，及 P113 抗菌系列相關產品兩岸市場銷售布局，打造完整產品線。

展望後市，麗豐表示，旗下連鎖美容通路品牌克麗緹娜，已超過 5 成店家恢復下單、出貨，加上 3 月初將收到上海補貼收入人民幣 2519 萬元 (約新台幣 1.1 億元)，在展店持續拓展下，預期今年全年營運仍可望優於去年。

麗豐去年全年營收 51.39 億元，年增 12.3%；稅前盈餘 19.88 億元，季增 19.2%；稅後純益 14.32 億元，年增 17.6%，每股純益 18.02 元，創新猷；董事會也決議，擬配發每股現金股利 13 元，配發率逾 7 成。