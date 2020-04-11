一封央行總裁紓困請求信 揭台企資金「渴死危機」

文●馬自明

疫情重創經濟，台灣央行除了宣布降息一碼，總裁楊金龍還罕見具名寫信、親自打電話給各銀行董事長。這封信，揭開了台灣金融系統的大問題。

「至盼各銀行配合政府紓困政策，充分發揮金融中介功能，善盡社會責任……。」楊金龍在信中自謙「後學」，再三拜託銀行配合央行對中小企業 2 千億元的融通政策，信末還不忘提醒，「並轉知貴屬同仁落實執行，無任感禱！」

「我在銀行界 20 年，沒看過央行為了推政策，這麼低聲下氣過！」一位中大型銀行總經理驚訝的說。堂堂央行總裁，為何要彎下腰，請銀行協助紓困呢？

最根本的原因是，台灣不像美國以「直接金融」為主，而是「間接金融」。

簡單的說，直接金融是指企業透過發債、發行股票，直接向民眾募集資金，銀行不是要角；間接金融則是，銀行向民間吸收存款，企業再向銀行貸款，銀行扮演重要中介角色。

管制太多，做不了台版 QE

台灣是「間接金融大國」，間接金融的比率，比起鄰近的新加坡和香港都高，而且「節節高升」。根據中央銀行統計，台灣間接金融的存量占比，從 2005 年的 74.35％，到去年已到 82.61％，是香港的 4 倍。

用最淺白簡略的話解釋：在台灣借 10 元，有 8 元以上是向銀行借的，只有不到 2 元才是從股、債等資本市場借來的！

楊金龍說，台灣不會跟進美國，做「台版 QE（量化寬鬆）」，原因即在此。美國聯準會執行 QE，等於透過股、債等市場，對整個民間企業發錢；但台灣若做 QE，錢只會卡在銀行，不容易再流到一般企業。

所以，台灣央行要發錢紓困，必須「懇請」各銀行大老幫忙。「銀行不借錢或縮銀根，你也拿他們沒轍，錢就是進不到實體企業，」一位金管會官員說。

連金管會主委顧立雄，為了防止銀行雨天收傘，加速辦理紓困貸款，甚至祭出獎勵措施，表示績優銀行有利未來申請業務。

券商公會理事長賀鳴珩指出，台灣間接和直接金融差距懸殊，代表資本市場萎縮、功能不彰，不是個好現象。

這是由於政府長期對金融市場的高度管制政策，造成資金出水管道過於集中在銀行，如今，還得拉下臉來拜託這個間接管道發慈悲，讓資金暢通。太依賴間接金融，對我們的企業界、金融業，以及社會，到底有什麼影響？

企業渴死，金融業卻滿手錢

首先，台灣中小企業恐面臨「渴死危機」。中國社會科學院金融研究所所長王國剛曾分析，間接金融最弔詭的現象是：銀行滿手都是錢，很寬鬆；但是企業卻資金告急，很緊縮。

因資金「上肥下瘦」，台灣的銀行即使有以兆元計的資金，卻都放在金庫，但受疫情所苦的中小企業，因體質轉差，若過不了銀行審核，就拿不到錢。如果央行勸說無效，台灣中小企業恐怕會「渴死」。

對金融業而言，也不是好事，因為錢太多也無處可投資。

由於台灣資本市場不夠活絡，金融業的錢只好前進海外尋找標的。以台灣壽險業來說，總資金約新台幣 25 兆元，竟有高達近 7 成投資海外市場，其中又有兩成放在美國債券。

可是，壽險業投資海外幾乎已「買好買滿」，觸及法定上限；今年又因疫情影響，海外市場波動劇烈，資金恐怕不得不撤回台灣。這讓壽險業更加滿手是錢，但找不到可穩穩賺報酬的投資標的來安放。

因此，壽險業今年乾脆「跳懸崖」，讓保費收入大減，也不要收了一堆錢，卻不知道該怎麼辦。富邦人壽執行副總經理董采苓便指出，今年新契約保單金額將下滑約兩成。

對整體社會面，間接金融可能扼殺新創活力。間接金融最大的優點是融資便利、成本低，但這個優點，僅限於「好公司」，相反的，新創公司並不容易從銀行獲得資金。

經建會前主委陳博志曾表示，傳統金融放款並不適合新創。銀行沒有強烈動機投資風險高的新創企業，使得新創企業因缺乏活水，不易萌芽，變一攤死水。

金融業高層指出，銀行受存款戶所託，不能隨意放款，而且台灣部分中小和新創企業財務不透明，更難把錢借出。他並表示，股票殖利率約 2％至 3％，向銀行借的利率才 1％左右，成本遠比股票低，「台灣要轉直接金融，很難。」

台灣經濟如小船，雖然不見得完全適用震盪劇烈的直接金融，但過度偏重銀行放款，也非最佳的方式。如何加大鼓勵、開放資本市場，平衡兩者，應該會比央行總裁寫信勸說銀行老闆更有效，這也是緊急因應疫情衝擊之餘，金融主管機關必須拿出策略的要務。

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來源：《商業周刊》 1691 期

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