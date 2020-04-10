外資不認錯 反彈止步？挺住萬點關 看國家隊出招

台股昨日開高後一度衝過 10200 點之上，高點曾衝達 10246 點，但外資依舊不認錯，持續賣超，讓台股壓低，以下跌 18 點、10119 點作收。美股隨 Fed 公布新一輪寬鬆措施，道瓊指數續揚，但費城半導體指數下跌 2.33%，是否影響台股的反彈行情? 又逢周末，市場關注焦點仍在武漢肺炎疫情。台股萬點關卡能否挺住，還是得看國家隊出招。關鍵點位仍為 10085、10128 與 10171 點。

台股反彈強弱分界點，還是先看 10100 關卡，如要延續強勢反彈，必須站穩 10128 點，再次續往 10149、10171 點挺進，續攻 10200 點關卡，10226 點為確認收復 10200 點觀察站，10265 再過關，才有機會挺進 10300 與 10359 點，也是闖關 10400 點關卡前最重中途站。但如 10085 點未能守住，需提防回測 10058 點與 10026 點。10026 點也是萬點關卡能否站穩的最重要指標，下方護城河為 9988 與 9954 點，如棄守 9954 點也需提防多方攻勢轉弱。如再棄守 9900 與 9855 點，需留意短線空方轉強，，如再棄守 9814 點，則有再回測 9700 點的可能。

台股今日又逢周五，所幸今夜美股休市，台股下周一較不受美股影響。本波台股強彈收復萬點的關鍵，在於國家隊與投信等內資聯手，外資始終未見較強力的買盤回補，而台股能否續強衝關 10300 與 10400 點缺口，關鍵還是得看外資。除了外資回補權值股之外，新台幣匯率也是觀察指標，如新台幣匯率能夠轉為升值，外資回補意願可望增強。由於費城半導體指數小回，台積電今日的表現將更加關鍵，而昨日召開法說會的大立光，以及外資持續賣超的鴻海，要挺住萬點關卡，也都不宜有三王齊弱的演出。另一檔觀察重點權值股則是聯發科，外資有轉為買超的動作，則可觀察上方年線是否有突破機會。

今日為周末，在武漢肺炎疫情防疫仍嚴峻的狀態下，減少外出，加強防疫，全民必須共同努力。因此宅經濟相關與防疫相關，只要疫情未減緩狀況下，短線可留意業績成長與法人籌碼，作為選股參考。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)