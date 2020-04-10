病情好轉！強生已轉入普通病房 英鎊走強

因感染武漢肺炎 (COVID-19) 而在加護病房接受治療的英國首相強生 (Boris Johnson) 週四 (9 日) 病情好轉，目前已轉至普通病房，

唐寧街發言人表示：「首相今晚已經從加護病房轉移至普通病房，並將持續受到密切照護」，發言人補充道，「強生的精神狀況非常好。」

受此消息激勵，英鎊兌美元強漲 0.60% 報 1.2460， iShares 英國指數 ETF (EWU) 上漲 3.65%，富時 100 指數上漲 3.93% 至 5842.71。

英鎊走勢 (圖片: INVESTING)

55 歲的英國首相強生於 3 月 27 日宣布確診，因症狀持續未改善，於染疫 10 日後轉入加護病房治療，並於三天過後傳出病情好轉的消息。

強生於推文表示，他昨晚在倫敦聖托馬斯醫院 (St Thomas' Hospital) 接受「常規檢查」，因為他仍有輕微的症狀，包括持續性的發燒和咳嗽。

強生推文 (圖片：推特)

強生指派英國外交大臣拉布 (Dominic Raab) 自 4 月 6 日起，在必要時將暫代首相職務。

美國總統川普週四透過推文祝賀強生，他在週三 (8 日) 晚間於白宮新聞發布會上表示，他已經與英國代表討論強生的病情。

川普推特 (圖片: 推特)

川普表示：「我認為他們 (英國) 首相病情已經好轉許多，或至少比前幾日情況好」。

根據約翰 · 霍普金斯大學統計數據，截至週四，英國已有 61,516 人感染了武漢肺炎，週三英國單日新增死亡病例創下新高，來到 938 例，使得全國死亡病例突破七千大關，報 7,097 例。