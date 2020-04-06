〈政院兆元紓困〉鼓勵國銀加速紓困振興貸款 金管會祭獎勵措施

武漢肺炎疫情嚴峻，行政院已拍板紓困規模達新台幣 1 兆 500 億元，金管會主委顧立雄今 (6) 日於行政院「融資貸款協助說明」記者會上表示，為了督導本國銀行可以加速辦理紓困振興貸款，金管會將祭出獎勵方案，並以「金額、件數、效率」三項做為評分標準，只要表現績優的銀行就可以獲得於金管會申請業務有利的獎勵。

金管會督導銀行執行紓困措施，包括：處理授信回存問題、降低債務協商門檻促進達成債務協商、防止銀行雨天收傘 (債務可展延至 2021 年底)、銀行不徵提負責人或實際經營者以外之人擔任保證人、加速銀行受理紓困振興貸款案件時效、緩繳及展延期間不影響信用紀錄等。

顧立雄表示，為鼓勵國銀加速辦理此次肺炎疫情的紓困振興貸款，已訂定獎勵方案鼓勵銀行展現辦理效率，績優銀行除可獲得表揚外，並將提供業務方面獎勵措施，如申請業務列為有利項目、並請各銀行獎勵績優分行。

顧立雄進一步指出，此次獎勵國銀加速辦理紓困振興貸款，範圍包括銀行辦理各部會紓困、銀行自辦紓困方案，實施期間暫以 3 月 1 日起至 9 月 30 日止，共計 2 期。評分標準分為金額組、件數組、效率組，其中，因為各銀行規模大小不同，金額組將分為絕對金額和相對金額，而效率組除了核貸天數外，辦理流程是否採電子化方式，亦列為審查項目。