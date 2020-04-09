宏碁、華碩Q1營收年減逾1成 Q2雙雙受惠遠距辦公商機

筆電品牌大廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 今 (9) 日公告 3 月營收，受新冠肺炎 (COVID-19) 影響，第 1 季營收皆年減逾 1 成，創近年來單季新低，展望第 2 季，業者表示，疫情風險仍在，但近期遠距辦公、教學商機增加，可望帶動銷售成長。

宏碁 3 月合併營收達 240.71 億元，月增 1.14 倍、年增 2.2%，為近 6 個月新高，今年第 1 季合併營收達 488.55 億元，季減 20.6%、年減 10.7%。

宏碁表示，第 1 季受農曆新年假期及疫情影響，但 3 月供應鏈恢復情形優於預期，加上居家辦公、遠距教學商機成長，4 月市場需求可望續增，未來也將運用多重事業平衡表現，強化業務策略及理念，面對市場局勢變化。

華碩 3 月品牌合併營收達 233 億元，月增 23%、年減 32%，累計今年第 1 季品牌合併營收達 626 億元，季減 28%、年減 17%。

華碩表示，因防疫導致供應鏈生產在 2-3 月大幅停滯，影響品牌 3-4 月出貨、營收，隨著復工情形逐漸改善，加上遠距辦公需求上升，第 1 季電腦產品出貨優於預期，將審慎應對疫情風險。

另外，日前德國紅點設計大獎公布 2020 得獎名單，華碩拿下 26 項產品設計獎，再次刷新歷年來獲獎紀錄，獲獎產品包括 ASUS ExpertBook B9450、ASUS ProArt StudioBook 創作者系列、多款電競筆電。