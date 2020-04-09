系微攜聯想 推首款5G筆電

BIOS 大廠系微 (6231-TW) 今 (9) 日宣布，聯想 (Lenovo) 新推的 Yoga 5G 產品，將採用系微軟體解決方案與工程服務，也是系微切入的首款 5G 筆電，挹注後續營運。

系微筆電營收比重過半達 55%，BIOS 產品市占率高，客戶涵蓋聯想、華碩、宏碁、HP 等，去年打入 DELL 的商用機種供應鏈，隨著近期筆電需求激增，有助上半年表現。

此外，因應 5G 陸續商轉，各筆電廠也積極推出筆電產品對應市場，包括聯想、DELL、HP 等均在今年 CES 展展出相關新品，系微宣布切入聯想 5G 產品，隨著各筆電廠推產品，系微也有機會爭取相關訂單。

系微此次協助聯想開發多項功能，包括完整的 Setup Utility、POST 過程中的快速鍵服務、多種聯想特定硬體與 BIOS 功能、SMBIOS 更新服務等等。

Lenovo Yoga 5G 為超輕便 2 合 1 裝置，搭配 14 吋 1080P 或 4K 觸摸式螢幕，擁有長達 24 小時的電池續航力，以及配備 Snapdragon X55 5G 數據機晶片的快速連線與下載功能，可提供超靜音全天效能、生動視覺娛樂效果與低延遲的高端遊戲性能。