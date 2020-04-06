〈政院兆元紓困〉國銀紓困貸款受理逾300億元 已核准61.6億元

新冠肺炎疫情嚴峻，行政院已拍板紓困規模達新台幣 1 兆 500 億元，金管會主委顧立雄今 (6) 日於行政院「融資貸款協助說明」記者會上表示，截至 4 月 1 日，全體本國銀行已受理紓困貸款金額達 304.3 億元，已核准額度 61.6 億元。

顧立雄表示，疫情期間，銀行不可抽銀根、雨天收傘，對於有財務周轉需要的企業，就算目前因為營業困難暫時停業，但只要提出持續經營意願、且能繳息正常，只要在明 (2011) 年 6 月 30 日前到期有需要展延的貸款本金，可以展延到明年 12 月底為止。

舉例來說，本金在今年 5 月 1 日到期，可先展延六個月，到今年 11 月 1 日展延時間屆至，假設還有周轉需求，可再申請展延六個月，以此類推，最長可以展延到明年 12 月底止，但仍要維持繳息正常，不過可與各紓困案的利息補貼搭配因應。

顧立雄指出，目前各部會提出的紓困方案都希望能夠快一點，金管會也已經與各銀行溝通達成共識，500 萬元以下的新貸案件，營運資金貸款 10 個工作日核定沒有問題、振興貸款 15 個工作日就能核貸，而 100 萬元以下新貸案件 7 個工作天內就可核貸。

顧立雄進一步表示，截至 4 月 1 日，全體本國銀行已受理紓困件數 2033 件 (民營銀行 629 件)，申請貸款金額達 304.3 億元 (民營銀行 104.9 億元)，已核准 407 件 (民營銀行 90 件)，已核准額度達 61.6 億元 (民營銀行 20.5 億元)。

以申貸項目來看，以「振興貸款」受理件數達 829 件最多，但申請額度仍以「續約展延」達 195.34 億元最高，目前已核准展延件數 206 件、核准金額 51.26 億元亦為各項目中最多，顧立雄表示，將持續督導銀行加速辦理紓困振興貸款，讓金流不中斷。