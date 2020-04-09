郭明錤：三星高階機銷售差+競爭加劇 大立光本季營運不妙

大立光 (3008-TW) 今 (9) 日將召開法人說明會，中國天風證券分析師郭明錤則在上午發布報告指出，大立光首季獲利，恐因安卓高階機需求衰退，與來自同業的價格競爭影響而低於預期，第 2 季營收及毛利率也將持續下滑。

大立光 3 月營收達 54.44 億元，月增 48.22%，年增 38.67%，受惠 EMS 廠復工拉貨升溫，推升營收創 4 個月新高，不過第 1 季營收 132.15 億元，季減 28.02%，年增 34.52%。

郭明錤分析，大立光首季由於中國手機廠 3 月出貨恢復至去年同期水準，加上 iPhone 與 S20 系列出貨動能強勁，推升首季營收優於預期；然而中國高端手機市場出貨比重下滑，且 iPhone 鏡頭訂單更面臨玉晶光價格競爭，毛利率恐有壓。

郭明錤也預期，第 2 季大立光營收與毛利率更將出現衰退，其中三星砍單幅度 50%，估大立光 4 月營收將開始失去成長動能，預期營收將較 3 月衰退 15-20% ，5 月持續衰退，第 2 季營收估達 130-140 億元，毛利率 58-62%，雙雙低於同期水準。

根據郭明錤報告指出，疫情影響下，三星 S20 與 S20 + 需求不如預期，出貨量自 3000-3200 萬台下修至約 2000 萬台，由於大立光是 S20 與 S20 + 的前置 5P 鏡頭獨家供應商，也供應後置 7P 長焦鏡頭，第 2 季難逃淡季效應。