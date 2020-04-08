三大法人連三買 外資連5日加碼台積電逾6.4萬張 調節富邦VIX

台股今 (8) 日遇台指期周選結算，開高震盪收高，大漲 141.08 點，重返萬點大關，三大法人合計買超 14.61 億元，已連三日買超台股，其中，外資持續回補台積電，連 5 日加碼逾 4.67 萬張，同步調節富邦 VIX 逾 2 萬張，值得注意的是，今日大漲的鴻海持續遭外資賣超。

三大法人今日僅自營商站賣方，外資小買 3.51 億元，投信買超 18.02 億元，自營商賣超 6.92 億元；不過，外資今日減碼台指期多單 4458 口，多單未平倉口數降至 41765 口。

觀察外資動向，今日續買台積電逾 8000 張，累計近 5 日達 4.6 萬張，也買超新光金、開發金，以及航運類股如長榮、華航、長榮航，買超皆逾 2000 張，也同步買超電子股如宏碁、南電與仁寶。

外資賣超方面，反向 ETF 如富邦 VIX、元大台灣 50 反 1 皆遭調節，大賣富邦 VIX 達 2 萬張，大型金融權值股中信金、兆豐金、元大金等也有 4000 張以上，PCB 族群如欣興、華通分別達 8000、4000 張，鴻海則已遭連 6 賣，累計賣超張數逾 5 萬張。

投信則與外資土洋對作，買超中信金、永豐金逾 2000 張，並看好水泥類股台泥、亞泥，買超皆逾 1600 張；賣超則以權值股為主，如兆豐金、台塑化、台化、聯電等。

自營商今日大買鴻海逾 5000 張，也買超被動元件族群如華新科、奇力新等逾千張；賣超同樣以權值股為主，台積電、兆豐金、中信金、合庫金等皆達 400 張。

台股今日重返萬點大關，但成交量較昨日收斂，外資買超力道也縮小，投資人需留意短線過熱、前波缺口反壓，操作不宜追高，布局則可關注營收表現亮眼個股。