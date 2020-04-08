〈鴻海生產呼吸器〉收漲逾半根漲停登近月高 市值激增527億元重返兆元大關

鴻海 (2317-TW) 與美商醫療器材公司美敦力 (Medtronic) 合作，生產呼吸器，加上傳出將發 66 億元普通公司債為後續營運布局，在國際股市持續反彈下，今日大漲逾半根漲停，收 75 元近一個月高點，市值也激增近 530 億元，來到 1.04 兆元，重新站穩兆元大關。

鴻海證實，在創辦人郭台銘牽線下，正與美商醫療器材公司美敦力 (Medtronic) 共同合作研發呼吸器，目前雙方醫療、技術人員已緊密合作，屆時不只美國威州廠將量產，台灣也將同步生產在地交貨。

此外，鴻海也傳出擬發 66 億元的普通公司債，趁利率低檔之際儲備銀彈，準備迎接疫情過後景氣強力反彈商機，鴻海僅表示，還尚未到可以正式對外說明的時間。

而鴻海股價今日在國際股市反彈、消息激勵下，終場上漲 3.8 元或 5.34%，收 75 元為 3 月 12 後近 1 個月高點，市值也激增 527 億元，來到 1.04 兆元，重收兆元大關，成交量也放大至 9 萬張。

鴻海日前公告 3 月營收，在人力、產能回升下，單月營收 3476.54 億元，月增近六成、年減 7.7%；不過第一季在疫情衝擊下，營收 9296.8 億元，季減 46.6%、年減 12%，為 2017 年第三季以來，首度失守兆元大關，改寫 11 季新低。