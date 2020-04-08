登BBC專訪 陳建仁：協助英國自台灣採購重要防疫物資

副總統陳建仁今 (8) 日上午以視訊方式接受英國 BBC 「Newsday」節目專訪，分享台灣防治 COVID-19 疫情經驗等相關議題。陳建仁指出，我們承諾捐贈 1000 萬片口罩，支援包括英國在內疫情嚴重國家的醫療人員，同時也積極協助英國政府自台灣採購重要防疫物資。

陳建仁在專訪中首先祝英國首相強生早日康復、英國人民平安順遂。針對主持人提問，台灣在這次疫情的處理出奇得好，其他國家可從中學到什麼？陳建仁指出，台灣採取許多抗疫措施，由總統蔡英文召開國安高層會議協調整合各部會，包括迅速發布旅遊疫情警示、優化邊境檢疫、加強 14 天居家檢疫、升級傳染病醫療體系等，很重要的就是加速快篩試劑及疫苗的研發。

陳建仁強調，台灣防疫體系基本上是建立在「審慎以對」、「迅速應變」及「超前部署」三個概念上，自 SARS 疫情過後，政府全盤檢視並修訂《傳染病防治法》，建立傳染病防治指揮系統，強化邊境檢疫量能，建立多元傳染病監視系統，加強人口密集機構之症狀監視，落實院內感染管制措施，訂定新興傳染病因應計畫並加強實施演練。

此外，我們也建立參考實驗室並精進傳染病檢驗技術與量能，建置「感染症防治醫療網」，以及設立「中央流行疫情指揮中心」啟動機制。

至於台灣如何協助其他國家抗疫？陳建仁表示，如蔡總統所說，台灣可以幫忙，而且台灣正在幫忙，基於人道考量，台灣絕對不能袖手旁觀，目前正積極加強與各國的防疫合作，並願意在口罩、藥物及技術等三大項目，對國際社會提供協助。

陳建仁表示，台灣承諾捐贈 1000 萬片口罩，支援包括英國在內疫情嚴重國家的醫療人員，也積極協助英國政府自台灣採購重要防疫物資，美國與台灣日前已公開簽署合作文件，也希望與英國攜手抗疫來保護世界各地的人民。