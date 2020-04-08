國衛院新冠病毒快篩試劑最快15分鐘完成 尋求廠商技轉

國衛院攜手國防醫學院今 (8) 日公布最新新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 快篩試劑雛形，最快可在 15 分鐘內完成，並徵求具備研發、生產、製造能力的上下游廠商，進行技術移轉，盼盡速讓產品上市投入防疫工作，若文件齊備，預計最快 3 個月可量產。

國衛院表示，這項快篩試劑研發主要利用過去抗 SARS 病毒抗體為基礎，挑選出可辨識新型冠狀病毒的抗體，目前所開發的雛型，已能辨識實驗室培養的新型冠狀病毒棘蛋白 (spike protein)。

感染症與疫苗研究所所長廖經綸指出，當滴入檢體後，測試線與對照線皆會顯現，也就是呈現二條線時判定為陽性；如果只有一條線 (對照線) 時，則判定為陰性，整個測試時間，預計可在 15 分鐘內完成。

廖經綸表示，初步結果顯示此快篩試劑雛型，對其他類型的人類冠狀病毒 (OC43、229E、NL63)、腺病毒、呼吸道融合病毒、A 型流感病毒 (H1N1、H5N1、H7N9) 等呼吸道相關病毒及腸病毒 (EV71)，都不會有交叉反應。

國衛院今天招商說明會吸引國內 22 家廠商與會，此外，也有其他亞洲國家尋求技轉。經濟部科長戴建丞指出，未來技轉廠商後，在文件齊備的狀況下，可向食藥署提出專案審查，最快 3 個月可以開始量產，為了讓上市時程提前，廠商的設備完整性、品管、研發能力將是技轉考量重點。