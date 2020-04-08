欣興受惠高效運算及5G需求 外資重申買進

PCB 廠欣興電子 (3037-TW) 去年在 BT、HDI 製程 及 ABF 載板等三大成長主軸挹注，稅後純益 32.6 億元，創近 7 年新高，每股純益 2.24 元，外資最新報告中指出，欣興將受惠高效能運算、5G 網路與裝置等需求，帶動營運成長，重申「買進」評等，目標價上看 45.7 元。

欣興 IC 載板事業今年第 1、2 季維持滿載生產，外資指出，PCB、HDI 製程及軟板事業部門第 1 季受新冠肺炎疫情衝擊，估第 2 季將回溫。

外資強調，隨著高階記憶體與物聯網產品應用興起，近期欣興 BT 載板需求上升，有利抵銷智慧型手機市場波動影響；而欣興天線封裝載板預計 2020 年小量出貨，明年可望量產；在高效能運算、5G 網路部署、5G 裝置等需求強勁下，重申「買進」評等，目標價上看 45.7 元。

欣興今年前 2 月營收 130.37 億元，年增 15.23%。

欣興 2019 年營收 825.36 億元改寫歷史新高，毛利率 13.71%、稅後純益 32.6 億元，都創近 7 年新高，年增 91.16%，每股純益 2.24 元，且去年獲利 32.6 億元，欣興日前董事會也決議，每股擬配發 1.1 元現金股利，同寫 7 年來最佳。