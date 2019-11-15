欣興成長超預期 外資認錯調升評等至「買進」 目標價60元

蘋果 PCB 供應鏈欣興 (3037-TW) 第 3 季稅後純益衝上 12.61 億元，創 32 季以來新高，每股純益 0.87 元，欣興出貨結構朝有利方向發展，美系外資也認錯調整評等，今 (15) 日最新報告調升欣興評等，由「賣出」翻升為「買進」，目標價升為 60 元。

欣興今年前 3 季稅後純益 21.8 億元，年增 1.28 倍，每股純益為 1.5 元。

美系外資指出，欣興在有利的出貨結構推升下，今年第 3 季每股純益達 0.87 元，超越原預期 0.8 元，同時，ABF 載板市場仍具產能優勢，且 2020 年在全球 HDI PCB 供應缺口仍在之下，欣興營收 39% 的 HDI 板訂單及類載板訂單，成長動能強勁。

美系外資報告調升欣興評等由「賣出」翻升為「買進」，目標價由 33.5 元調升為 60 元。

欣興第 3 季營收 229.49 億元，創新高，毛利率為 15.36%，季增 2.16 個百分點，年增 1.26 個百分點，稅後純益 12.61 億元，創 32 季來新高，單季每股純益 0.87 元。

欣興前 3 季營收為 599.63 億元，毛利率 13.48%，年增 3.92 個百分點，稅後純益 21.8 億元，年增 1.28 倍，每股純益為 1.5 元。