〈台股盤前〉連假期間全球疫情持續升溫 台股仍面臨修正壓力

清明連假台股休市期間，美股全面拉回修正，受美國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，加上 3 月非農業就業人數減少 70.1 萬人，失業率升至 4.4%，創 2010 年 9 月以來就業人數首次萎縮，隨肺炎疫情升溫，加劇全球經濟衰退擔憂，台股近期仍將面臨修正壓力，維持震盪整理。

美股四大指數上周五 (4 日) 收盤表現，道瓊指數下跌 360.91 點或 1.69%，收 21052.53 點；那斯達克指數下跌 114.23 點或 1.53%，收 7373.08 點；標普 500 指數下跌 38.25 點或 1.51%，收 2488.65 點；費城半導體指數下跌 31.57 點或 2.14%，收 1443.04 點。

盤面關注焦點，股王大立光公布 3 月營收達 54.44 億元，月增 48.22%、年增 38.67%，受惠 EMS 廠復工拉貨升溫，推升營收創 4 個月新高，累計第 1 季營收 132.15 億元，季減 28.02%、年增 34.52%，大立光也預計周四 (9 日) 召開法說會，預期法人關注鏡頭生產、客戶需求、鏡頭升級趨勢等重點。

日本被動元件龍頭廠村田製作所福井工廠 5 日有員工確診武漢肺炎，預計將暫時停工 3 天至 4 月 7 日，部分員工須隔離 14 天，市場預期台廠國巨、華新科等後續可望迎來轉單效益，但法人認為，東南亞各國實施行動管制加強防疫，也將影響全球被動元件供給。

電信商雄持續搶攻 5G 商機，強攻企業專網，中華電與虎尾科大、製造業者合作，遠傳攜手聯發科，發展半導體 5G 垂直場域，台灣大則與多家業者簽署合作備忘錄，隨著 5G 即將在下半年正式開台啟用，業者積極布局商機。

另一方面，清明連假期間國內景點人潮眾多，未保持社交距離，恐造成防疫破口，富邦金、國泰金 5 日緊急下令，員工若在連假期間曾前往 11 處熱門景點，皆要居家辦公，中信金也在周日晚間徹夜清查員工連假期間旅遊史，多家企業也陸續跟進，避免成為防疫破口。

法人表示，歐美、東南亞地區肺炎疫情不確定影響仍在，是否衝擊第 2 季消費市場供需仍待觀察，而企業也將公布 3 月營收，短線建議投資人保守操作、不宜過度追價。