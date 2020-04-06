〈台股盤中〉 美電子盤上漲逾700點 午盤後上漲逾百點 站穩9700點

全球疫情持續升溫，不過美股道瓊期貨電子盤今日開盤漲逾 700 點，台股也開盤站上 9700 點，盤中雖一度翻黑，但大型權值股低接力道支撐下，午盤後上漲逾百點，估今日成交量將較上周三放大，達 1500 億元。

權值股今日走勢不一，蘋概三王僅大立光因 3 月營收回升，漲幅近 2%，台積電、鴻海多在平盤附近遊走；台塑四寶與金融權值股如國泰金、富邦金等，午盤後在逢低承接力道支撐下，股價回穩，為大盤走勢增溫。

高價股今日強勢表態，精測、鈊象、亞德克 - KY 漲幅達半根漲停板，雙千金信驊、矽力 - KY 也有近 1% 漲幅，其餘如緯穎、旭隼、祥碩等前十大高價股也全數站穩盤上。

盤面焦點仍由防疫概念股躍居盤上，松翰 3 月營收可望月增 5 成以上，股價續強，一度衝上漲停板，盛群也有 3% 以上的漲幅。

生技醫療類股在防疫題材加持下，股價表現同樣強勢，寶齡富錦因量產規模到位，被外界認為有機會獲得中研院訂單，股價衝上漲停，收復季線，其餘個股如神隆、國光生、中化等漲幅皆達半根漲停板。

隨著全球疫情持續延燒，各國政府積極採取疫情防堵措施，法人預計，台股短期將持續受疫情影響，操作仍需謹慎，並留意國際疫情變化，不宜追高。