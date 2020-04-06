〈台股盤後〉權值、防疫概念股領軍 大漲155點收最高9818點

在美股道瓊電子盤大漲激勵下，亞股午盤過後普遍走揚，台股今 (6) 日早盤雖一度翻黑，但權值股領軍、防疫概念股續強助攻下，持續走高，終場加權股價指數大漲 155.11 點，收今日最高 9818.74 點，站上 9800 點整數關卡，成交量 1497.89 億元。

觀察權值股今日表現，股王大立光在 3 月營收亮眼激勵下，大漲逾 2%，站回 3800 元整數關卡，台積電也有 1% 漲幅，鴻海則在平盤之上，其他權值股方面，玉晶光、上銀、聯詠、和碩、廣達表現也相當強勁，反觀國泰金、富邦金等金融股則在盤下震盪，相對大盤弱勢。

盤面上防疫概念股續強，口罩、額溫槍等多檔指標廠亮燈漲停，包含毛寶、優盛、松翰、熱映、恆大、美德醫 - DR、康那香、南六等，市場傳中研院完成 15 分鐘快篩試劑，將授權台廠生產，寶齡富錦與台塑生醫呼聲高，寶齡盤中股價更強攻漲停。

另一方面，受惠宅經濟商機，遊戲族群，宇峻、歐買尬漲停，鈊象、橘子也有 5% 以上漲幅，台廠 MLCC 指標，也因日本被動元件龍頭廠村田製作所福井工廠暫時停工 3 天，市場預期台廠國巨、華新科等可望迎來轉單效益，其中國巨漲幅超過 5%。

在疫情影響下，也逆勢推升雲端、伺服器需求，伺服器機殼廠勤誠強攻漲停，鎧勝 - KY、鴻準、可成表現也不俗，而雲端視訊商機激勵，圓剛、圓展也雙雙攻上漲停，盤面上弱勢族群，則以受疫情最為嚴重的傳產族群為主，貿易百貨、橡膠、玻璃陶瓷等類股皆在平盤之下。

全球疫情持續延燒，預期短期仍將牽動台股走勢，法人建議，投資人短線仍保守操作並留意國際疫情變化，也可關注上市櫃公司 3 月營收公布、第 2 季展望。