買錯了？SEC暫停Zoom Technologies交易 投資人恐誤認為Zoom Video

美國證券交易委員會 (SEC) 週四暫停 Zoom Technologies (ZOOM-US) 的交易，部分是因投資者誤將這家公司當作 Zoom Video (ZM-US) ，後者因武漢肺炎疫情影響，大眾採疏離社交與居家辦公，因而對其服務需求大增，股價也跟著飛漲。

視訊會議服務供應商 Zoom Video 去年上市，由於遇上武漢肺炎疫情，使用者激增，今年迄今股價上漲逾 112% ，在疫情期間普遍低迷的股市中相當罕見，目前市值已達 400 億美元。

然而，在股市一片廝殺搶買 Zoom Video 之際，交易員也競購規模較小的 Zoom Technologies 公司，本月該公司股價漲幅超過 50%，今年股價漲近 900%，但根據 SEC 說法，該公司自 2015 年起就不再揭露財務資訊。

SEC 文件指出，「委員會暫時停止 ZOOM 股票交易，因為該公司公開信息的充分性和準確性令人擔憂，包括財務狀況和營運 (如果有的話)，該公司自 2015 年起就未曾公開披露任何資訊，且委員會擔心投資者將該公司與名稱相近的、 納斯達克上市的 Zoom Video 相混淆。Zoom Video 提供通訊服務，在現行武漢肺炎大流行期間，股價大漲。」