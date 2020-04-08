奇異終獲白宮許可出口中國 股價週二仍下跌

奇異公司 (General Electric)(GE-US) 週二 (7 日) 取得美國政府許可，可出售飛機引擎給中國新型商飛 C919 客機，但奇異股價週二 (7 日) 開高走低，收盤下跌 2.7%。

過去多年以來，美國一直支持美國公司與中國新興的民航業開展業務，但今年初態度轉變，對奇異與法國 Safran 合資的 CFM 國際 (CFM International)，向中國出口飛機引擎 CFM LEAP-1C 一案，遲遲未予通過。

據《華爾街日報》報導，美國政府憂慮中國企業透過逆向工程，獲得製造引擎技術，繼而損害美國商業利益。

不過到 2 月 18 日，川普在推特上發文，表示樂於見到中國向美國購買飛機引擎，行政團隊不應總是使用國家安全的藉口阻止。

奇異公司發言人週二證實此事，表示已經收到銷售引擎的許可通知。美國商務部拒絕置評，稱無法討論單一個案許可證的申請，白宮也拒絕發表評論。

奇異公司最近遣散了航空部門約半數的維修工人，而整個部門的主管 David Joyce 薪資也被削減一半。

摩根大通 (J.P. Morgan) 的分析師將他們對奇異航空部門的營收預期，從 2019 年的 68 億美元下調至 2020 年的 47 億美元，和 2021 年的 50 億美元。