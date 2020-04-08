前思科CEO：經濟磨難持續至少9個月 號召企業轉型

前任思科 (CSCO-US) 首席執行長錢伯斯 (John Chambers) 週二 (7 日) 做出令人震驚的預測，他表示，經濟磨難至少還要持續 9 個月。

錢伯斯預估，這場衛生健康和經濟危機將持續 3 到 5 季才能緩解，要看到經濟成長都至少得等到今年晚秋。錢伯斯警告，經濟全面復甦可能要等到 2021 年初。

錢伯斯週二接受 MarketWatch 電話採訪時表示：「許多企業已經用光現金，下一季的營收將非常慘淡。」錢伯斯預估「許多公司下季營收將砍半，只有最強大的新創公司才能生存下來。」

錢伯斯認為這次疫情將顛覆三大面向：醫療保健系統、經濟，以及全球供應鏈，其中航空業和旅遊業的復甦之路，要比零售和金融機構緩慢得多。

自稱為「現實的樂觀主義者」的錢伯斯，擔任思科執行長長達 20 年，直到 2015 年卸下此職務，前後經歷過兩次金融危機，錢伯斯目前是 18 家新創公司的創業投資人和顧問。

數位化轉型企業將逆勢興起

錢伯斯表示，這次危機為創新、大膽的公司敞開了大門，他認為這就像是企業第二次進行 IPO 的好機會，他強調，偉大的發明通常是在經濟危機期間興起的。

1995 年錢伯斯擔任 CEO 時，思科營收僅 12 億美元，到 2015 年轉任執行董事長時，公司營收已達到 470 億美元，錢伯斯擔任執行董事長直到 2017 年。

他提到，2005 年的禽流感大流行，促使思科開發 TelePresence，這是 2006 年首批用於遠端會議的視訊會議軟體。

錢伯斯還舉了美國知名漢堡店 Shake Shack、視訊軟體服務 Zoom 和達美航空，作為大型企業在數位時代下成功轉型的例子。

錢伯斯說，「事情在變好前一定會變得更糟」，如果企業不隨著數位化局勢而轉型，將有 40% 的《財富 500 強》公司和 70% 的新創企業在未來十年內消失。

將近 40% 的創投家贊同錢伯斯的看法，認為美國經濟至少要到 2021 年 4 月至 2022 年 4 月才能恢復正常。

錢伯斯認為，今年經濟復甦前，驚人的失業率將是經濟沉重的負擔，這個情況至少會持續到秋季下旬。