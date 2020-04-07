〈美股早盤〉歐、美疫情放緩 道瓊早盤續漲近8百點 台積電ADR漲逾2%

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於近日來呈現放緩趨勢，歐洲及美國的新增確診病例數皆逐漸下滑，市場樂觀預期，疫情已接近達到高峰，各國的封鎖措施亦發揮效用。

週二 (7 日) 美股早盤延續週一 (6 日) 的漲勢，道瓊指數飆漲將近 800 點，台積電 (TSM-US) ADR 則上漲 2.26%。

武漢肺炎疫情

根據約翰霍普金斯大學數據，目前全球累計確診病例已突破 135 萬人，死亡病例則超過 7.4 萬人。

日本疫情持續擴大，目前累計確診病例數已突破 4500 例，其中，東京的確診病例亦飆破千例，為日本疫情最嚴重地區，日本首相安倍晉三宣佈，於週二 (7 日) 開始，包括東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫及福岡 7 個都府縣進入緊急狀態。

英國首相強生 (Boris Johnson) 週一 (6 日) 因武漢肺炎病情惡化，目前已轉入加護病房 (ICU)，英國外交大臣拉布 (Dominic Raab) 成為指定倖存者，必要時將暫替其職。

截至台北時間週二 (7 日)22 時許：

道瓊指數上漲 782.11 點或 3.45%，暫報 23462.10 點

那斯達克上漲 217.64 點或 2.75%，暫報 8130.88 點

標普 500 上漲 83.50 點或 3.13%，暫報 2747.18 點

費半上漲 51.91 點或 3.26%，暫報 1644.72 點

台積電 ADR 上漲 2.26% 至每股 51.08 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.755%

紐約輕原油上漲 1.04% 至每桶 26.35 美元

布蘭特原油上漲 2.48% 至每桶 33.87 美元

黃金上漲 0.55% 至每盎司 1703.15 美元

美元指數下跌 0.91% 至 99.840 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

埃克森美孚 (XOM-US)

埃克森美孚早盤上漲 6.33%，達 43.00 美元。

由於疫情導致全球石油需求量大幅萎縮，原油價格自今年以來已下跌將近 60%，埃克森美孚於週二 (7 日) 宣佈，將削減 2020 年資本支出的 30%，並減少營業費用的 15%。

埃克森美孚於上月已宣佈，將大幅削減支出費用，並將 2020 年資本支出規模調降至 230 億美元，較此前所預估的 330 億美元大幅減少，該公司 2019 年的資本支出則達 260 億美元。埃克森美孚預估未來幾年的支出規模將達 300 億至 350 億美元之間，唯 2021 年的支出也有遭調降的可能性。

英特爾 (INTC-US)

英特爾早盤上漲 2.24%，達 59.68 美元。

隨著遠端辦公等趨勢興起，推動了筆電、資料中心伺服器等雲端服務需求，週一 (6 日)Raymond James 晶片分析師 Chris Caso 將英特爾股票評級從「劣於大盤」調升至「與大盤持平」。

上週，巴克萊分析師 Blayne Curtis 也將英特爾做出類似調升，他將英特爾股票評級從劣於大盤上調至中立，並將其目標價從每股 52 美元提高至 58 美元。

Slack(WORK-US)

Slack 早盤上漲 1.03%，達 24.55 美元。

移動辦公軟體公司 Slack 於週二 (7 日) 宣佈，將提高可轉換債券的發行規模，由先前所計劃的 6 億美元增加至 7.5 億美元，該可轉債發行殖利率為 0.5%，每半年付息一次，到期日為 2025 年。債券持有人可將債券轉換為現金、普通股、或部份現金加部份普通股。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

CMC Markets 分析師 Michael Hewson 表示，雖然全球經濟正在進入衰退，但隨著近日來歐、美疫情逐漸放緩，市場樂觀預期，疫情對於經濟造成的損害將可被控制，航空及旅遊觀光類股自 2 月底以來面臨沉重的賣壓，但於週二 (7 日) 盤前呈上漲趨勢，更提振了市場的信心。

OANDA 分析師 Craig Erlam 表示，肺炎疫情重災區歐洲於近日來出現明顯的好轉，顯示封鎖措施發揮成效，且民眾的生活也有望逐漸回歸正常。由於不確定性的降低，市場也得以開始評估及量化疫情對於經濟所造成的損害。

Miller Tabak 市場策略師 Matt Maley 表示，股市重新測試 3 月低點的可能性仍高，且在熊市結束之前仍有下探的風險。