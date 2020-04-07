台翰Q1營收年減15% 今年營運先蹲後跳

塑膠射出大廠台翰 (1336-TW) 今 (7) 日公告 3 月營收 1.53 億元，月增 0.21%，年減 22.48%；受肺炎疫情影響需求，第 1 季營收 4.67 億元，季減 22.43%，年減 15.72%。雖然短期營運受干擾，不過，台翰認為，待疫情穩定後，客戶需求可望逐步增溫，今年營運先蹲後跳。

台翰表示，3 月營收雖因主要客戶配合當地政府防疫工作，短期拉貨有減緩情況，但受惠遠端教學、遠程辦公、家庭劇院等商機驅動，刺激印表機 / 事務機、微型投影機等需求，推升公司相關塑膠射出成型產品出貨動能，使 3 月營收站穩 1.5 億元水準。

雖然近來市場需求受肺炎疫情影響，不過，台翰客戶包括 Canon、Epson、Brother、京瓷 Kyocera 等全球市占率近 5 成的日系印表機 / 事務機廠，且在疫情期間，主要客戶為搶攻全球遠端教學、遠程辦公等商機，紛紛推出促銷活動與新品，推升台翰訂單能見度。

台翰看好，短期營運雖仍受肺炎疫情干擾，但隨著主要客戶拉貨力道在疫情穩定後，逐步增溫，有助今年營運成長，可望先蹲後跳。

台翰目前東南亞地區營收占比高達 9 成，而菲律賓廠與主要客戶配合當地政府防疫工作，今日起暫時停工至 5 月 4 日，不過，越南廠仍在營運中，產能與接單不受影響，將持續密切注意疫情狀況，與客戶協調訂單出貨時程，調整產能配置及掌握員工健康情形。