3月每日平均用水增加30萬噸 經部：上半年穩定供水有信心

經濟部水利署今 (7) 日召開例行記者會，署長賴建信表示，因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，民眾抗疫用水增加，3 月每日用水量較去年同期增加約 30 萬噸，但評估各主要水庫蓄水量，仍至少有 1 個月以上安全水量，對今年上半年穩定供水有信心。

賴建信表示，上月針對民眾勤洗手等防疫用水評估每日用水將增加 48 萬噸，但根據 3 月統計數據，全台每日平均供水為 1143 萬噸，較去年同期 1113 萬噸，每日增加約 30 萬噸，增幅達 2.7%，仍在預估範圍內，且去年也節省約 6.3 億噸，因此在防疫供水上沒有問題。

賴建信進一步指出，水利署透過區域調度、總量管制、減壓供水、加強灌溉管理等措施控管整體供水，目前各主要水庫目前仍有安全存量，蓄水量約為 28%，石門水庫則較高達 43%，近日降雨也有助提升北部水庫蓄水量。

展望今年，賴建信表示，短期滿足春耕用水目標已達成，中長期目標則是在 5 月汛期前的估水期，保持一定的用水安全存量，近期也召開水情會議，根據目前評估，對今年上半年供水穩定有信心。

另一方面，因應 5 月汛期即將到來，水利署也展開各項水利建造物檢查，預計 4 月底完成所有檢查，目前全台共有 1525 台大型移動式抽水機、防水擋板 9207 公尺，汛期間將採提前部屬、聯合調度運用，可望有效降低淹水危害、提升復原速度。