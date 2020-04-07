減緩餐飲業衝擊 LINE推點餐外帶服務 首波500店家上線

社群軟體 LINE 今 (7) 日宣布，為協助餐飲業者減緩新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，並呼應中央流行疫情指揮中心推動社交距離，將在旗下店家查詢服務 LINE SPOT 中新增「點餐外帶」功能，首波預計將有 500 家店家上線。

LINE 表示，肺炎疫情延燒迄今，實體餐飲業者生意受到衝擊，民眾也改變用餐習慣，偏好在家用餐，因此希望透過啟用 LINE SPOT「點餐外帶」功能，協助餐飲業者增加曝光與訂單，同時促進民眾外帶，減少人與人之間群聚接觸機會。

LINE 進一步指出，因應疫情延燒，首波開發的點餐外帶服務，是攜手 12CM(睿鼎數位)、快一點、肚肚等三家數位點餐領域夥伴，串接店家名單與正確資訊，再由 LINE SPOT 團隊接手協助店家建置到系統中，希望運用科技力挺台灣中小企業，協助實體餐飲業者建置數位內容。

LINE 表示，首波上線店家將近 500 家，包括瓦城、1010 湘、大心、海壽司等連鎖餐廳品牌，還包括早餐店、手搖飲、炸物等，地區則以北部為大宗，未來也將協助更多店家上架服務。

而根據經濟部統計處統計，今年以來受新冠肺炎 (COVID-19) 影響，民眾減少外出用餐、聚會，前 2 月餐飲業營業額達 1415 億元，僅年增 0.5%，創近 17 年同期最低增幅，顯示疫情嚴重衝擊實體餐飲業業績。