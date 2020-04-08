全家點數折現服務上線 跨界生態圈加入Line Store、屈臣氏

連鎖超商全家 (5903-TW) 會員經營策略再進化，今 (8) 日起點數折現服務正式上線，全家表示，4 月 22 日起將再加碼推異業跨界兌換功能，包括 Line Store、屈臣氏、亞洲萬里通、KKBOX 和 iRent 等均加入，完成會員跨界生態圈， 今年預計將再擴展至銀行、壽險和線上通路，成為會員經營的新里程碑。

全家會員數近 1200 萬名，去年點數兌換超過 150 億點，顯示會員點數流通性和黏著度均高；據全家內部統計，去年會員點數約有 60% 作為商品兌換，兌換前三類別為民生用品類 (杯裝飲料、牛奶、衛生紙)、全店行銷和家電精品，另外 40% 為遊戲兌點。

為擴大會員服務並提升點閱價值，今日起全家點數將重新累計，以「點數銀行」為概念推出兩大機制，第一階段是點數折現機制，消費者結帳時可透過 APP 完成 300 點折抵 1 元，第二階段預計於 22 日起加入 Line Store、屈臣氏、亞洲萬里通、KKBOX、iRent 等五大業態通路商品，未來雙方系統串接後將可直接進行點數交換，後續也將拓展不同通路。

全家會員暨電商推進部部長黃士杰進一步說明，點數運用如現金存於銀行概念，並藉由與不同業態的合作，提升生活服務覆蓋率，預計將成為全家推升會員黏著度的催化劑。

全家去年會員貢獻營收占比達 40%，隨著零售市場進入會員爭奪戰國時代，全家強調，支援顧客全方位生活的服務覆蓋範圍已成為心占率決勝點，將會員跨界生態圈視為會員經營下一階段里程碑。