聯茂3月營收攀巔峰 美系外資調高目標價至176元

銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 受惠全球 5G 通訊及高速網路建置趨勢，同時中國客戶需求強勁，3 月營收 24.17 億元創新高，首季營收突破 56.17 億元，年增 6.1%，聯茂預估第 2 季業績將優於第 1 季，美系外資並調升目標價，由 155 元上調到 176 元。

全球 5G 通訊及高速網路建置需求持續成長，尤以中國 5G 基建需求最高，包括中國聯通、中興通訊等，相繼宣布加速 5G 基地台布建，有助未來銅箔基板與 PCB 需求成長，台 PCB 廠可望最大受惠者。

聯茂 2019 年營收及獲利改寫新高，稅後純益 24.63 億元，每股純益 8.13 元，今年以來伺服器、5G 通訊板需求仍正向，3 月營收跳躍式走揚，創新高，月成長 51.83%。

聯茂江西新廠產能擴充上，首期將完成 60 萬張產能，總產能增加 10%，其中第 1 階段 30 萬張擴產去年第 4 季完工，原估今年第 1 季完成第 2 階段 30 萬張擴產，不過受到新冠肺炎疫情擴散而受阻。

依目前規劃進度來看，聯茂新增的 30 萬張產能，將在第 2 季依序開出，在市場需求推升下，有助第 2 季營收，同時，銅價下跌更有利獲利提升，法人估，聯茂今年將可賺回一個股本以上。

聯茂擬在今年下半年進行江西廠第 2 期擴充產能方案，也是著眼高階基地台及伺服器板需求。