2月網購業大豐收 富邦媒、網家營收均創同期新高

2 月網購業者大豐收，富邦媒 (8455-TW) 合併營收 49.53 億元，月增 0.5%，年增 39.95%，網家 (8044-TW) 為 35.21 億元，月減 2.72%，年增 26.98%，均創歷年同期新高。

累計前 2 月富邦媒合併營收為 98.82 億元，年增 26.34%；網家為 71.4 億元，年增 15.11%。

富邦媒說明，旗下 momo 網路購物 2 月維持高成長，年增 47.5%，其中，行動購物業績占比高達 70%，年增 62%，成長率創近一年的新高，且五大品類買氣均熱絡，尤其以居家生活年增 81%、美妝保健年增 49%，以及 3C 家電年增 43% 成長最多。

富邦媒觀察，2 月除有開學季激發筆電和外宿家電的銷售成績外，疫情的延燒促發消費行為改變，加速網購滲透率，包括防疫周邊商品以及即食商品均熱銷。

網家表示，近期實體通路的消費行為大量轉移到電商，旗下 PChome 24h 購物銷售動能熱，站上生活用品、即時食品、運動戶外和小家電等類別買氣爆發，帶動行動端業績較年增達 60%。

展望 3 月，momo《38 女力節》活動，於婦女節單日業績已衝出 3.4 億元的佳績；PChome 24h 購物發動「女王出征」購物節、白色情人節等檔期活動，並攜手 ELLE 雜誌推動女性時尚潮流線上活動等，全力衝刺推升第一季營運動能。

另外，東森 (2614-TW) 旗下轉投資東森購物也指出，2 月訂單較去年同期成長近 20 萬件，營收年增 36%，其中，電話行銷年增達 80.8%，網路也有 44% 成長，而電視通路年增率達 22.1%，反映疫情衝擊下，使消費者在家購物的需求明顯提升。