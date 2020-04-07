重返萬點大關？站穩比路過重要

台股的「清明變盤」，如果以量能指路，昨日出現多方集結後北上的強勢訊號，配合美股似乎因武漢肺炎疫情趨緩，道瓊與那斯達克指數都出現 7% 以上的強勁反彈，台股今日多頭有很好的機會拚重返萬點大關！不過重點仍然在於「站穩比路過重要」！關鍵點位為 9924、10026 與 10069 點。

台股今日開高後，如能突破 9924 點，即取得萬點敗部復活戰的挑戰權，中途站為 9954 點，萬點關卡兩端的哨站為 9988 與 10026 點，也就是站穩 10026 點才算收復萬點關卡。多方如趁勝追擊，最好一舉突破 10069 點，趁勢往 10100 點關卡挺進，並收復 10130、10171 點，甚至 10200 點，儘速拉開安全距離! 但如 9924 點未能站穩，則須留意 9900 點與 9854 點，多方必須站穩，才有敗部復活的機會。如 9854 也未能站穩，需提防續往 9800 點關卡回測，9822 與 9777 點為兩端哨站，如再回測 9717 與 9700 點之下，則提防多頭自亂陣腳，反彈行情有轉弱疑慮。

台股正式告別萬點，剛好 13 個交易日，今日能否闖關月線以及萬點關卡成功？美股強彈為台股帶來相當好的機會，但需留意衝高後帶來的解套與短多下車調節賣壓。今日衝關萬點，成交量能必然增溫，但也不宜爆量速度太快，如出現 2300 億元以上的量能，就需留意。今日指數衝鋒的先頭部隊，依舊是電子三王等權值股，但金融與其他傳產龍頭，也不宜在此時扯後腿，電金傳合擊，多方軍心才更堅定。

在個股部分，上市櫃公司陸續公布 3 月營收，大立光與鴻海都繳出超出市場預期的成績單，3 月由於大陸復工，工作天數明顯較 2 月成長，業績較 2 月明顯升溫本來就是合理的推估。但是否因此即能吸引外資等法人回頭認錯? 如在籌碼面獲得法人助攻，配合個股技術面站回月線，可作為短線選股依據，將有較佳的反攻機會。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)